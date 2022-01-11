Новая волна COVID-заболеваемости будет через 2 недели — главный санврач Херсонской области

Медик говорит, что уже можно говорить о четвертой волне заболевания.

Новую волну коронавируса в Украине следует ожидать через 10-12 суток, прогнозирует главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич.

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“Постепенный рост заболеваемости COVID-19 начался, то есть мы можем говорить о начале четвертой волны. Невысокие темпы роста обусловлены, прежде всего, незначительной долей среди инфицированных пациентов, зараженных штаммом “Омикрон”. Высокие показатели заболеваемости будут через 10-15 дней, пиковые показатели - в феврале-марте этого года. Готовим систему противоэпидемической защиты, наращиваем резервы мощности лечебных учреждений (прежде всего в части обеспечения кислородом), вакцинируемся”, — написал врач на странице Facebook.

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Ранее сообщалось, что в Украине с конца января может начаться новая волна заболеваемости коронавирусом.

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что такой прогноз предопределен тем, что к этому периоду начнут фиксировать больше случаев COVID-штамма "Омикрон".

В Украине по состоянию на утро 11 января 2022 года зафиксировано 5 429 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 219 человек, 7 761 пациент выздоровел.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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