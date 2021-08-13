Новая мутация COVID-19: чем опасен штамм "Йота" и кто в группе риска

По словам Александра Коляды, штамм "Йота" опаснее для людей старше 45 лет.
Коронавирус снова мутировал — в мире появился новый штамм "Йота", который активно распространяется Соединенными Штатами. Однако в Украине "Йоту" пока не зафиксировали. Генетик Александр Коляда убежден — не обнаружили, потому что Украина мало исследует мутации COVID-19.
Об этом сообщает "Новое время".
"Не обнаружили пока, и это, скорее, потому, что мы мало исследуем эти штаммы в Украине, во-первых. Во-вторых, в соседних странах его тоже пока нет, потому что он на самом деле достаточно такой американский и распространяется быстрее, но не настолько, чтобы он очень быстро к нам пришел ", — считает генетик.
По его словам, штамм "Йота" опаснее для людей старше 45 лет. В них вирус вызывает более тяжелые последствия.
"Скорость распространения штамма "Йота" выше на 10% — это достаточно несущественно. Если прошлые штаммы захватили весь мир за три-четыре месяца, то этот уже полгода распространяется, но медленно", — отметил Коляда.
Ученый убеждает, что распространение новых новых штаммов коронавируса можно остановить благодаря вакцинации.
Ранее в ВОЗ рассказали об опасности мутации COVID-штамма "Йота".