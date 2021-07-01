Никто не знает, какими будут отдаленные последствия прививок от COVID-19 — врач-иммунолог

Никто не знает, какими будут отдаленные последствия прививок от COVID-19 — врач-иммунолог

Любая вакцина может спровоцировать аутоиммунные или аллергические реакции, говорит медик.

Людям, которые уже один раз болели COVID-19, не стоит спешить вакцинироваться, а сделать тест на антитела после болезни.

Об этом fakty.ua заявил иммунолог, доцент кафедры дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии Национального университета здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика кандидат медицинских наук Олег Назар.

"Вакцины от коронавируса появились недавно, и какими будут отдаленные последствия прививок, не знает никто. Любая вакцина может спровоцировать аутоиммунные или аллергические реакции или усилить имеющиеся, но практически доказать это невозможно. Коронавирус сам по себе вызывает аутоиммунные процессы, которые проявляются поражением сосудистой стенки и тромбоцитов (тромбоваскулит) ", — ответил специалист на вопрос, стоит ли делать прививку, если человек болел COVID-19 ранее.

По его словам, возможно, людям, которые уже болели коронавирусом, достаточно одной дозы вакцины.

"У человека, который уже болел "ковид", некоторое время держатся антитела. Но как долго — пока не знает никто. В иммунологии есть правило: при высоких специфических антителах (допустим, к тому же коронавирусу), вакцину не используем. Надо сделать паузу на два-три месяца и сдать повторный анализ. Уровень снизился — значит, пора делать эту процедуру. Вакцина стимулирует иммунную память и синтез новых антител", — добавил врач-иммунолог.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. Прививать препаратом украинцев начали 13 апреля. Первый транш должен быть 700 тысяч. Но Sinovac, как объясняют поставщики, физически не успевает. Поэтому Украина получила только 215 тысяч.

9 мая в Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса CoronaVac. Вакцину разработали совместно одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Sinovac, биомедицинский исследовательский институт Бутантан в Бразилии и индонезийская компания Biofarma.

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