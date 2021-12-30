"Нет интереса власти": разработчик украинской COVID-вакцины пожаловался на нехватку финансирования

По его словам, если все останется так, как есть, разработка дальше "никак не будет продвигаться".

Руководитель Института биологии клеток Национальной академии наук, где занимаются разработкой украинской вакцины от коронавируса, заявил об отсутствии финансирования и заинтересованности со стороны государства.

Об этом руководитель Института, академик Андрей Сибирный рассказал "Суспильному".

По его словам, ученым нужно было исследовать, защищают ли образовавшиеся белки от смерти из-за COVID-19 трансгенных мышей. Это исследование должны были проводить в Польше, потому что в Украине нет соответствующих лабораторий.

"Не удалось, потому что Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет", — утверждает Сибирный.

Также Сибирный говорит о нехватке финансирования и отказе Минздрава давать деньги на этот проект.

"Наше исследование стоило почти 300 тысяч евро. Чтобы сделать вакцину, нужно исследовать на больших животных — сусликах, приматах. Нужны большие объемы препаратов, нужно инвестировать 300-500 миллионов евро. Никто не готов это делать. Я разговаривал с Минздравом, они говорят: "Мы не будем финансировать это. Пусть Фонд (Национальный фонд исследований — Ред.) этим занимается", — говорит академик.

Руководитель Института считает, что власти потеряли интерес к отечественной COVID-вакцине. По его словам, если все останется так, как есть, разработка "никак не будет продвигаться".

"Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет", — добавляет Андрей Сибирный.

В свою очередь главный государственный санитарный врач Игорь Кузин признал, что украинская вакцина находится на ранних этапах разработки. Однако заверил, что "Минздрав поддерживает это направление как ключевое".

Ранее учёные сообщили, что украинской вакцины против коронавируса не будет.

Напомним, что в октябре 2020 года тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявил , что через год в Украине уже может быть собственная вакцина от коронавируса.

В марте 2021 года премьер Денис Шмигаль заявлял, что украинская COVID-вакцина появится не раньше чем через 9-10 месяцев.