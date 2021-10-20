Несколько иное заболевание: врач объяснила особенности и опасности штамма "Дельта"

Штамм "Дельта" может вызвать тромбоз.

Заболевания штаммом "Дельта" частично отличается от течения обычного коронавируса и имеет свои особенности.

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Об этом сообщила инфекционистка Ольга Голубовская.

"COVID-19 вызван вариантом" Дельта ", надо расценивать как уже несколько другое заболевание", — отметила инфекционистка.

Медик назвала три особенности штамма "Дельта":

высокая вирусная нагрузка, которая в сотни раз превышает предыдущие варианты COVID-19;

высокая частота тромбозов;

клинические симптомы быстро прогрессируют.

Ольга Голубовская отметила, что больной штаммом "Дельта", по сравнению с обычным COVID-19, может долгое время распространять болезнь. Врач призвала оптимизировать тактику лечения больных: назначать противовирусное лечение на начальной стадии вируса и госпитализировать людей из групп риска, которые заболели на "Дельту". Больным должна быть назначена профилактика тромбоза.

Также Ольга Голубовская призвала людей из групп риска прививаться, поскольку это сохранит их жизни.

Напомним, инфекционист Василий Копча пояснил, что в крови инфицированных штаммом "Дельта" концентрация вируса в более тысячи раз больше, чем у тех, кто заразился "китайским" штаммом. Это означает, что такие больные являются более активными распространителями этой инфекции.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Новости Украины: увеличивается количество детей, инфицированных вирусом "Дельта"

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