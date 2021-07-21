Неофициально переболели и выработали иммунитет: почему в Украине сейчас нет вспышки коронавируса

Неофициально переболели и выработали иммунитет: почему в Украине сейчас нет вспышки коронавируса

Медики советуют отдавать вакцину людям, которые еще не преодолели COVID-19.

В Украине нет стремительного роста заболеваемости, так как половина украинцев неофициально переболела COVID-19.

Так считает врач Тарас Жиравецький.

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"Вероятно из-за того, что половина украинцев неофициально переболела ковидом и имеет защиту, распространение новых штаммов тормозится нашей иммунной системой. Хотя мы и понимаем, что другая половина украинцев еще не болела и находится в группе риска", — отметил медик.

Он также добавил, что вакцинация даст положительные результаты, однако сразу их ждать не нужно.

"Те, кто переболел ковидом, имеют очень сильную защиту и им рекомендую отдать свою дозу вакцины тем, кто в группе риска и еще не болел. Для тех, кто вакцинировался, нужно понимать, что они все равно могут заболеть, поэтому при основном симптоме — высокой температуре — стоит сделать быстрый тест или ПЛР-тест на COVID-19", — добавил Тарас Жиравецький.

Симптомы "Индийского" штамма коронавируса:

Тошнота и рвота.

Диарея.

Высокая температура.

Головные боли.

Боли в горле.

Насморк.

Кашель.

Напомним, что в Великобритании сообщили о новых осложнения у пациентов, больных коронавирусом в возрасте 25—50 лет. Среди них пневмосклероз и поражение печени и почек.

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