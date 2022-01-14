Неизвестные разместили угрозы на сайте МОН Украины: фотофакт

Сайт МОН Украины взломали неизвестные.

Сайт Министерства образования и науки Украины в ночь на пятницу, 14 января, взломали неизвестные.

Об этом информирует TСН.ua.

На портале разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках.

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Так, на странице на черном фоне появились перечеркнутые знаки с гербом, флагом и картой Украины, а также профилем свиньи.

Ниже киберпреступники обнародовали сообщение, в котором утверждается, что все личные данные украинцев якобы "были загружены в общую Сеть".

"Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего, — говорится в сообщении. — Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".

ТСН.ua

Ранее неизвестные хакеры взломали сайт Николаевской ОГА, разместив на нем символику террористической организации "ЛНР" и оставив сообщение.

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