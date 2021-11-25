Не заплатил за отопление – остался без авто: у украинца за долги отобрали машину

Не заплатил за отопление – остался без авто: у украинца за долги отобрали машину

У мужчины был долг за отопление 14 тысяч гривен.

Мужчина, не заплативший ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" за отопление 14 тысяч гривен долга, остался без автомобиля. У должника, по решению суда, отобрали Renault в 1999 году.

Об этом говорится на сайте "Николаевоблтеплоэнерго".

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"Сегодня, 25 ноября, было произведено описание и арест автомобиля RENAULT TWINGO, 1999 года выпуска. Транспортное средство принудительно эвакуировано на площадку ГП "Сетам" для его оценки и принудительной реализации", — отметили в теплоэнерго.

Как сообщают на предприятии, на 24 ноября общая сумма долга потребителя перед ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" составила почти 14 тысяч гривен. Сразу после принудительной эвакуации автомобиля сумма долга была уплачена в полном объеме.

При этом отмечается, что это не первый случай конфискации автомобиля за долги по отоплению в Николаеве. В общем, это уже седьмой автомобиль, который в этом году (за последние полгода) арестован за долги перед предприятием.

Напомним, в Вышгороде – город-спутник Киева – поставщики электричества не открыли дверь даже городскому голове, чтобы объяснить причины мрака в городе.

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