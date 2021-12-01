Не выходить из дома и больше троих не собираться: в Германии инициировали строгие меры из-за COVID-19

Не выходить из дома и больше троих не собираться: в Германии инициировали строгие меры из-за COVID-19

Ограничения намерены ввести для невакцинированных граждан.

В четверг, 2 декабря, исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель, покидающая пост, ее преемник Олаф Шольц и представители правительств 16 федеральных земель обсудят планы усиления ограничительных мер для граждан, не прошедших полного курса вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает немецкое издание Focus со ссылкой на проект решения, подготовленный к переговорам.

По информации издания, невакцинированным гражданам разрешат посещать только аптеки и супермаркеты и встречаться в небольших компаниях – до трех человек. На детей до 14 лет это правило не распространяется. Будут закрыты бары и клубы по всей стране.

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Школы в Германии не будут закрывать, но масковый режим будет обязателен для учащихся всех классов.

Футбольные стадионы будут заполнять зрителями всего на 30 процентов, а на культурные мероприятия запретят пропускать более 5 тысяч человек одновременно.

Кроме того, объявлено о планах провести в Германии 30 миллионов прививок до конца декабря.

Напомним, ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан призвал невакцинированных немцев делать прививки от коронавируса. Он заявил, что "до конца зимы каждый из нас либо будет привит, либо переболеет, либо умрет".

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