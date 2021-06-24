"Не все так страшно, как нам кажется": инфекционист опроверг мифы о коронавирусе "Дельта"

"Не все так страшно, как нам кажется": инфекционист опроверг мифы о коронавирусе "Дельта"

По словам медика, особой разницы между штаммами коронавируса нет.

То, что новый штамм коронавируса "Дельта" является более смертоносным и может поражать даже тех, кто недавно переболел — это миф

Об этом в Facebook сообщил врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский.

Медик отметил, что то, что штамм "Дельта" очень опасен — это еще не доказано. Он отметил, что особой разницы между штаммами коронавируса нет.

"Гораздо важнее то, на которую почву попадает вирус. Пациенты с целым рядом тяжелых хронических заболеваний, особенно метаболический синдром, сахарный диабет и сердечно-сосудистые болезни, болеют тяжело. Но эта тяжесть обусловлена не штаммом, а способностью организма реагировать на вирусную нагрузку и адекватно бороться с инфекцией", — отметил Дубровский.

Медик также отметил, что утверждение о том, что новый штамм коронавируса поражать даже тех, кто переболел — это неправда.

"В вопросе тех, кто не болел, есть определенные моменты. Летом риск заболеть значительно ниже. Помогают климатические особенности и большая иммунная прослойка переболевших, которые уже не могут распространять инфекцию. Однако риск заболеть, хотя и невысокий, конечно есть. А есть ли принципиальная разница, каким штаммом заболеть хуже, пока непонятно", — отметил врач.

Медик также добавил, что еще достоверно неизвестно, защищают ли вакцины от штамма "Дельта". Поэтому он посоветовал оздоравливать свой организм.

"Самое лучшее лекарство — это наш иммунитет, который надо укреплять. Правильный активный отдых, профилактика хронических заболеваний и адресная помощь уязвимым группам риска. Те люди, которые в течение года не могли получить полноценную медицинскую помощь могут сейчас наверстать упущенные возможности. Эндокринологические, онкологические, сердечно сосудистые и другие отделения сейчас являются приоритетными в структуре оказания помощи", — написал Евгений Дубровский.

Медик также отметил, что не все так страшно, как кажется и добавил, что коронавирус мутирует и дальше, потому что это — неизбежный процесс.

Напомним, штамм "Дельта" впервые обнаружили в Индии в прошлом году. Именно его называют причиной рекордного темпа распространения болезни и показателей смертности. По оценкам медиков, штамм "Дельта" в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа", который впервые обнаружили в Великобритании. "Дельта" вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных. Защититься от него можно только благодаря вакцинации.

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