Не планирует останавливаться: украинец заявил, что он 18 раз вакцинировался от COVID-19 и объяснил, зачем

Не планирует останавливаться: украинец заявил, что он 18 раз вакцинировался от COVID-19 и объяснил, зачем

Мужчина заявляет, что не планирует останавливаться и хочет получить 25 доз вакцин.

Украинец заявил, что он 18 раз вакцинировался от коронавируса ради того, чтобы получить путевку в санаторий.

Об этом говорится в сообщении "Секретных материалов" на телеканале 2+2.

Мужчина заявил, что он вакцинировался от коронавируса уже 18 раз. Как доказательство, он показал данные о прививках в системе Helsi.

Мужчина утверждает, что он вакцинируется, поскольку якобы его семейный врач пообещала поместить его в больницу в Харькове, а за 20 дозу вакцины – дать путевку в санаторий. Семейный врач мужчины все отрицает и заявляет, что не знает такого пациента. Однако в системе Helsi есть данные, что горе-рекордсмен является ее подопечным.

Одну из прививок мужчина хотел сделать в Мукачево Закарпатской области, однако там ему отказали.

Врач Людмила Смолина говорит, что ее шокировала такая информация, поскольку это может быть опасно.

"Если эти вакцины настоящие, то это сложно понять, зачем он так делает", — говорит врач.

Мужчина заявляет, что он не планирует останавливаться и хочет получить 25 доз вакцин. Пока неизвестно, как ему удалось привиться столько раз.

Читайте также: