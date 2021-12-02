Не мог без концентратора: как чувствует себя мужчина, которому первому в Украине пересадили легкие

Не мог без концентратора: как чувствует себя мужчина, которому первому в Украине пересадили легкие

57-летний Виктор Бабий уже сам поднимается по лестнице.

Мужчина, которому первому в Украине пересадили легкие, уже поднимается по лестнице без одышки и встречает с работы жену. А еще три месяца назад даже не выходил на улицу, потому что был зависим от кислородного концентратора.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 2 декабря.

57-летний Виктор Бабий сам пришел на плановый осмотр к врачам. Говорит – чувствует себя хорошо, много гуляет и делает дыхательные упражнения. Врачи обследовали пациента и тоже довольны результатом.

Мужчине пересадили легкие в сентябре. Он был на грани жизни и смерти, десять лет страдал хронической болезнью легких. Без кислородного концентратора не мог, на улицу последние несколько лет вообще не выходил.

Донором для Виктора стал 54-летний мужчина, умерший от инсульта. Трансплантация легких одна из самых трудных. Орган донора должен идеально подходить реципиенту, и риск отторжения сверхвысокий. Длилась тогда операция полсуток. Легкие пересаживали поочередно. Уже через 6 часов после операции Виктор начал сам дышать, а на следующий день сделал первые шаги.

"Дела идут к лучшему, что не неделя, тем лучше. Бегать не бегаю, но нормально хожу, нормально дышу, не то что я был привязан к квартире, к кислороду. Благодарен врачам и человеку, который отдал свои легкие, тоже большое спасибо семье", — говорит Виктор Бабий.

Как чувствует себя 57-летний львовянин, которому первому в Украине пересадили легкие

Напомним, недавно столичные врачи пересадили печень от неродного донора 16-летней девочке. У нее, кроме печени, тоже почти не работают почки. Донорский орган, впервые в Украине, врачи планировали разделить и таким образом спасти еще одного ребенка. Но, к сожалению, не смогли.

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