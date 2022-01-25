"Не каждая лихорадка – это COVID": врач Дубровский объяснил, как отличить симптомы гриппа и коронавируса

"Не каждая лихорадка – это COVID": врач Дубровский объяснил, как отличить симптомы гриппа и коронавируса

Лихорадка – это правильная защитная реакция нашего организма на вирусное вторжение.

Люди сейчас настолько напуганы COVID-19, что первые проявления температуры сразу воспринимают за конец света.

Действительно, сейчас многие болеют, в том числе дети. Но, во-первых, не любая лихорадка – это COVID-19. А, во-вторых, повышенная температура отнюдь не приговор.

Об этом написал известный киевский врач-инфекционист Евгений Дубровский в Facebook.

"Разберемся. Сейчас видим и COVID-19, и грипп. Симптомы несколько похожи, но есть и разница. Грипп начинается ярко, быстро. Сразу, с первого дня, высокая температура. Истощение, потеря аппетита, интоксикация, кашель "Омикрон" ведет себя по-другому. Сначала боль в горле, насморк, незначительная температура, иногда умеренный кашель и мышечная боль в пояснице. Все развивается постепенно", — пояснил он.

Какие первые действия?

▪ Во-первых, нужно успокоиться. И спокойно взглянуть на состояние организма.

▪ Если ситуация сложная, есть серьезные симптомы (потеря сознания, судороги, рвота, снижение сатурации, лихорадка более 39,5°C, которая долго не сбивается жаропонижающими) — необходима помощь. Обращайтесь быстро к врачу, который решит, что делать и нужна ли госпитализация.

▪ Но, если течение нетяжелое, можно спокойно лечиться в амбулаторных условиях.

▪ Первое, что следует упомянуть: лихорадка – это правильная защитная реакция нашего организма на вирусное вторжение. Лихорадка помогает выздороветь. Это не приговор. Не страшный смертельный симптом. Это наша первая необходимая защита. Поэтому фанатично сбивать 37,5 нет никакой нужды. Только высокая, патологическая лихорадка требует коррекции. Но и это нужно делать с головой.

Простые правила

Обильное питье;

увлажнение воздуха;

промывание носа солевыми спреями;

сиропы от кашля;

жаропонижающие;

спазмолитики;

легкая питательная пища.

Всего этого достаточно для лечения в течение первых нескольких дней.

Пожилые люди пусть внимательно следят за своими сопутствующими болезнями.

За это время желательно сделать тесты (бесплатно, как обещают в семейных амбулаториях), чтобы четко понимать: это грипп, COVID-19 или другое ОРВИ.

Зачем? Чтобы сохранить время и правильно начать лечение.

1. Это поможет при необходимости быстро госпитализировать пациента, куда нужно без больших потерь времени. Особенно это касается пожилых людей.

2. Для лечения тяжелого COVID-19 или гриппа имеются действенные противовирусные препараты (не путать с иммуномодуляторами) для раннего действия. Они разные. И это очень важно.

Также не забывайте, что кроворазжижающие, широко используемые в лечении коронавируса, категорически противопоказаны во время гриппа (способствуют сильным кровотечениям).

"И помните: те, кто уже переболел COVID-19, даже при повторном заражении "Омикроном", переносят его гораздо легче, чем первый раз. Это не безосновательные слова. Они основываются на больших статистических данных и незаурядных собственных практических наблюдениях ", – отметил Дубровский.

Врач советует не паниковать.

"Первые дни лечитесь спокойно и здраво. А при необходимости, вовремя обращайтесь за помощью. Всем желаю здоровья и спокойствия", — подытожил он.

Напомним, Министерство здравоохранения официально заявило о начале новой вспышки коронавируса в Украине. Медицинская система уже готовится к очередной нагрузке из-за нового штамма "Омикрон", появление которого уже подтвердили во многих регионах нашей страны.

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