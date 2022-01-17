Не довезли в больницу: в Одесской области от коронавируса умер ребенок

Не довезли в больницу: в Одесской области от коронавируса умер ребенок

В больнице девочке стало плохо.

Коронавирусная инфекция стала причиной смерти девочки из Одесской области.

О гибели ребенка сообщает местное издание "Думская".

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Известно, что 14-летняя школьница жила в Измаиле Одесской области. Несколько дней назад девочка попала в местную инфекционную больницу с симптомами пневмонии и подозрением на COVID-19.

В медучреждении состояние больной стало ухудшаться. Медики приняли решение перенаправить ребенка в детскую больницу в Одессе, однако не успели. Девочка скончалась до поступления в приемное отделение.

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Напомним, в Катаре от осложнений COVID-19 умер трехнедельный младенец.

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