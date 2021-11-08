Назвали регион, который может первым покинуть "красную" зону карантина

В Херсонской области наблюдается улучшение динамики заболеваемости.

В настоящее время 17 областей Украины находятся в "красной" зоне эпидемической опасности. С сегодняшнего дня к этому перечню добавилась Волынь. В ближайшее время один из "красных" регионов может покинуть этот список – речь идет о Херсонской области.

Об этом на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, в Херсонской области несколько улучшается динамика из COVID-19, что может позволить региону одним из первых выйти из "красной" зоны. Однако тенденция к увеличению количества больных COVID-19 в стране сохраняется: на прошлой неделе на пике заболеваемости было выявлено 27,3 тыс. новых случаев в сутки, а общее количество новых больных сохраняется две недели подряд на уровне 152 тыс. человек.

Он отметил, можно говорить о некоторой стабилизации по показателю госпитализаций : 34,5 тыс. на прошлой неделе и 34,3 тыс. – неделей раньше.

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