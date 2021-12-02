Нас ждет ежегодная вакцинация от COVID-19 на протяжении многих лет – глава Pfizer

По словам гендиректора Pfizer, ревакцинация поможет поддержать "очень высокий уровень защиты" от недуга.
Генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла считает, что нам, скорее всего, придется делать ежегодные прививки от COVID-19 на протяжении многих лет.
Об этом глава Pfizer заявил в интервью BBC.
Он подчеркнул, что такой шаг поможет поддержать "очень высокий уровень защиты" от COVID-19. Стоит отметить, что он высказал такое мнение до появления нового варианта Omicron, который впервые был обнаружен в Южной Африке.
Также он добавил, что в настоящее время компания работает над обновленным препаратом в ответ на вариант Omicron. По его словам, он может быть готов через 100 дней.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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