"Нам рисуют картинки": в Николаеве на митинге псевдоврач кричала, что коронавируса нет (видео)

"Нам рисуют картинки": в Николаеве на митинге псевдоврач кричала, что коронавируса нет (видео)

В городе антивакцинаторы собрались на площади.

В Николаеве на митинге против вакцинации "семейный врач" выкрикивала, что никаких ПЦР-тестов делать не нужно, а врачей, которые верят в коронавирус, "нужно вешать".

Момент выступления псевдоврача показал Владимир Забара в Facebook.

Женщина заверила, что работает медиком 8 лет и ни в какой коронавирус не верит.

"На сайтах Минздрава и других стран мира таких данных нет. Нам рисуют картинки", – заявила она.

Также женщина рассказала, что никаких ПЦР-тестов делать не нужно, а врачей, верящих в коронавирус "нужно вешать".

Она также отметила, что ее зовут Оксана Валерьевна Винник. Однако в Интернете нет информации, что женщина работает семейным врачом в Николаеве и вообще об этом имени нет упоминаний.

Напомним, что в Ровно антивакцинаторам организовали экскурсию в COVID-отделение больницы.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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