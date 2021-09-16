Надо вдыхать через нос: в США разработали новый препарат, в котором нуждаются миллиарды людей

Надо вдыхать через нос: в США разработали новый препарат, в котором нуждаются миллиарды людей

Вакцина обеспечивает устойчивый местный иммунитет против патогенов, которые вдыхаются.

В университете Хьюстона (США) сообщили о разработке новой вакцины от коронавируса, которую нужно вдыхать через нос. Назальный препарат обеспечивает иммунитет слизистых оболочек, которые становятся первой преградой для проникновения патогенов при дыхании в легкие.

Об этом сообщает издание Medicalxpress со ссылкой на исследования профессора химической и биомолекулярной инженерии упомянутого университета Навина Варадаражана.

Как уверяет исследователь, новый препарат обеспечивает устойчивый местный иммунитет против патогенов, которые вдыхаются. "Вакцинация слизистых оболочек может стимулировать как системный иммунитет, так и иммунитет слизистых оболочек и имеет то преимущество, что является неинвазивной процедурой, подходит для иммунизации больших групп населения", — сказал Варадараджан.

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По мнению исследователя, назальный препарат будет способствовать иммунизации в странах, которые не обеспечены достаточным количеством внутримышечных доз, но остро нуждаются в массовой вакцинации. Компоненты новой вакцины могут храниться более 11 месяцев и не требуют дополнительного замораживания.

Ученый напомнил, что в таких странах, как Индия, Южная Африка и Бразилия происходят большие вспышки COVID-19, миллиарды людей до сих пор не вакцинированы.

"Для справедливого распределения нужны стабильные вакцины, которые можно легко транспортировать. Как показали исследования, каждый из наших компонентов — белок (лиофилизированный) и адъювант (NanoSTING) — стабильны в течение более 11 месяцев и могут храниться и отправляться без необходимости заморозки ", — сказал профессор Варадараджан.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила процесс сертификации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", поскольку одна из фабрик не соответствует необходимым правилам по производству препарата.

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