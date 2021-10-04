Надо готовиться ко всему: академик НАН Украины рассказал, когда будет вспышка коронавируса

Медик призвал украинцев вакцинироваться.
В Украине пик заболеваемости на коронавирус стоит ожидать в конце октября — в начале ноября.
Об этом сказал академик НАН Украины и директор Института биохимии им. Палладина НАН Украины Сергей Комиссаренко, пишет apostrophe.ua
"У нас нет 50% людей с иммунитетом. К сожалению, это значительно меньший процент. Учитывая, что вариант "Дельта" - более агрессивный и опасный, то надо готовиться ко всему. Вероятно, уже в конце октября — начале ноября у нас будет пик заболеваемости. Надо вакцинироваться. Это единственное, что может помочь", — пояснил Сергей Комиссаренко.
Напомним, украинцам назвали условие, при котором распространение коронавируса может замедлиться.