Надо готовиться ко всему: академик НАН Украины рассказал, когда будет вспышка коронавируса

Надо готовиться ко всему: академик НАН Украины рассказал, когда будет вспышка коронавируса

Медик призвал украинцев вакцинироваться.

В Украине пик заболеваемости на коронавирус стоит ожидать в конце октября — в начале ноября.

Об этом сказал академик НАН Украины и директор Института биохимии им. Палладина НАН Украины Сергей Комиссаренко, пишет apostrophe.ua

"У нас нет 50% людей с иммунитетом. К сожалению, это значительно меньший процент. Учитывая, что вариант "Дельта" - более агрессивный и опасный, то надо готовиться ко всему. Вероятно, уже в конце октября — начале ноября у нас будет пик заболеваемости. Надо вакцинироваться. Это единственное, что может помочь", — пояснил Сергей Комиссаренко.

Напомним, украинцам назвали условие, при котором распространение коронавируса может замедлиться.

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