На Закарпатье у большинства пациентов с коронавирусом симптомы "Омикрона"

На Закарпатье у большинства пациентов с коронавирусом симптомы "Омикрона"

В Мукачево сейчас развернули два отделения для больных COVID-19, в которых лечатся 80 человек.

В Мукачево Закарпатской области большинство больных коронавирусом имеют симптомы штамма "Омикрон".

Об этом сообщили в пресс-службе Мукачевского городского совета.

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Кроме того, что сейчас по всей Украине стремительно распространяется коронавирус, также увеличилось количество больных ОРВИ и гриппом.

В горсовете уточнили, что большинство больных, которые попадают в медучреждения, имеют симптомы штамма коронавируса "Омикрон" с повреждением верхних дыхательных путей. В Мукачево сейчас развернули два отделения для больных COVID-19, в которых лечатся 80 человек.

"Метод профилактики один — привиться. Всех призываю вакцинироваться, ведь это сохранит вас от тяжелого течения болезни. Если вакцинированный и заболел, он переносит болезнь намного легче. В больнице находится в ководных отделениях не более одного-двух процентов привитых. Все остальное — невакцинированы", — отметил директор Больницы святого Мартына Евгений Мешко.

Напомним, что медики назвали восемь симптомов "Омикрона", проявляющихся в первые дни.

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