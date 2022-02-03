На Закарпатье у большинства пациентов с коронавирусом симптомы "Омикрона"

В Мукачево сейчас развернули два отделения для больных COVID-19, в которых лечатся 80 человек.
В Мукачево Закарпатской области большинство больных коронавирусом имеют симптомы штамма "Омикрон".
Об этом сообщили в пресс-службе Мукачевского городского совета.
Кроме того, что сейчас по всей Украине стремительно распространяется коронавирус, также увеличилось количество больных ОРВИ и гриппом.
В горсовете уточнили, что большинство больных, которые попадают в медучреждения, имеют симптомы штамма коронавируса "Омикрон" с повреждением верхних дыхательных путей. В Мукачево сейчас развернули два отделения для больных COVID-19, в которых лечатся 80 человек.
"Метод профилактики один — привиться. Всех призываю вакцинироваться, ведь это сохранит вас от тяжелого течения болезни. Если вакцинированный и заболел, он переносит болезнь намного легче. В больнице находится в ководных отделениях не более одного-двух процентов привитых. Все остальное — невакцинированы", — отметил директор Больницы святого Мартына Евгений Мешко.
Напомним, что медики назвали восемь симптомов "Омикрона", проявляющихся в первые дни.
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