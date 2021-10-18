На Волыни в психбольнице произошла вспышка COVID-19: в медицинском учреждении развернули "ковидний" стационар

На Волыни в психбольнице произошла вспышка COVID-19: в медицинском учреждении развернули "ковидний" стационар

На коронавирус заболело 39 пациентов медучреждения.

В Волынской областной психиатрической больницы зафиксировали вспышку коронавируса. Поэтому в медицинском учреждении уже развернули коронавирусной стационар.

Об этом сообщила главный врач психбольницы Людмила Юрко сообщает volynnews.com.

По данным медика, впервые коронавирусную болезнь в медучреждении обнаружили 12 октября. В тот же день больницу включили в перечень учреждений, имеющих право оказывать помощь пациентам с COVID-19 и развернули "ковидний" стационар на 50 коек. По состоянию на 18 октября COVID-19 подтвердили у 39 пациентов психиатрической больницы, они имеют легкую или среднюю форму тяжести.

По данным Людмилы Юрко, есть больные и среди персонала больницы, однако они лечатся дома. Это — 5-6 человек.

Также во временном "ковидном" стационаре КП "Волынская областная психиатрическая больница города Луцка" нет централизованного снабжения кислородом, заведение полностью обеспечении кислородными концентраторами.

Напомним, в Минздраве уточнили, когда в Украине ожидается пик заболеваемости COVID-19.

Коронавирус в Украине: к "красной" зоны добавляются еще четыре области

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку