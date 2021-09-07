На Волыни COVID-штамм "Дельта" обнаружили в 17-дневного младенца

На Волыни COVID-штамм "Дельта" обнаружили в 17-дневного младенца

В целом "Дельту" на Волыни "подхватили" 47 человек в возрасте от 17 дней до 71 года.

На территории Волынской области COVID-штамм "Дельта" обнаружили у 47 человек. Самому молодому пациенту — 17 дней.

Об этом на брифинге в ОГА рассказала главный государственный санитарный врач Волыни Наталия Янко.

"Среди заболевших — жители разных административных территорий в возрасте от 17 дней до 71 года. Все эти больные — невакцинированные от COVID-19", — отметила Янко. О состоянии самого молодого пациента врач не уточнила.

По ее словам, большинство волынян, инфицированных "Дельтой" не выезжали ни за пределы страны, ни даже за пределы области.

"Это свидетельствует об активной циркуляции и местной передачи этого возбудителя. Штамм "Дельта" поражает даже молодых людей. Течение заболевания более тяжелое и в большинстве случаев требует госпитализации. Вдвое увеличивается необходимость пребывания пациента в отделении интенсивной терапии", — говорит главный санитарный врач Волыни .

Напомним, что в школе на Волыни обнаружили вспышку коронавируса.

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