На Ивано-Франковщине от коронавируса умер младенец: инфицированная мать отказывалась от госпитализации

На Ивано-Франковщине от коронавируса умер младенец: инфицированная мать отказывалась от госпитализации

Несмотря на положительный тест на на COVID-19, беременная женщина не обратилась к медикам, а до родов лечилась дома.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в роддоме в городе Коломыя (Ивано-Франковская область) умерла новорожденная девочка.

Об этом случае сообщил директор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Руслан Савчук местному изданию "Галка".

По его словам, 26-летняя беременная женщина почувствовала недомогание и обратилась в местное медицинское учреждение, где ей сделали быстрый тест на COVID-19. Результат анализа показал наличие коронавируса, пациентку сразу направили в областной перинатальный центр. Однако от госпитализации женщина отказалась. Она самостоятельно сделала ПЦР-тест в частной лаборатории и, несмотря на то, что он оказался положительным, опять не обратилась к медикам, а лечилась дома.

Повторный ПЦР-тест в частной лаборатории показал у беременной женщины отрицательный результат, а через два дня она поступила в роддом в Коломые и родила девочку.

Как рассказал Роман Савчук, сразу после рождения состояние ребенка резко ухудшилось, его перевели в реанимацию из-за тяжелого дыхательного расстройства (диагноз — врожденная пневмония) и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Несмотря на все попытки врачей, младенец умер в тот же день. Посмертный анализ показал наличие у новорожденного ребенка вируса COVID-19.

Напомним, ранее в Украинском гуманитарном институте сообщили, что после вакцинации от коронавируса умер 19-летний студент.

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