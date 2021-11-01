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На Днепропетровщине коронавирус унес жизни двух известных чиновников

На Днепропетровщине коронавирус унес жизни двух известных чиновников

Associated Press

Один из них был фермером, другой – внештатным советником губернатора.

В Днепропетровской области от коронавирусной инфекции за последние несколько дней скончались два чиновника.

Об этом пишет "Днепр оперативный".

Так, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался советник главы Днепропетровской обладминистрации и депутат Павлоградского райсовета 49-летний Олег Паршин.

Кроме того, коронавирус унес жизни депутата Днепропетровского областного совета 60-летнего Владимира Роя.

© Днепр оперативный
Днепр оперативный
©

Отметим, что Днепр в лидерах заболеваемости коронавирусом — за сутки 867 новых случаев.

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