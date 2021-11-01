На Днепропетровщине коронавирус унес жизни двух известных чиновников

Один из них был фермером, другой – внештатным советником губернатора.
В Днепропетровской области от коронавирусной инфекции за последние несколько дней скончались два чиновника.
Об этом пишет "Днепр оперативный".
Так, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался советник главы Днепропетровской обладминистрации и депутат Павлоградского райсовета 49-летний Олег Паршин.
Кроме того, коронавирус унес жизни депутата Днепропетровского областного совета 60-летнего Владимира Роя.
Отметим, что Днепр в лидерах заболеваемости коронавирусом — за сутки 867 новых случаев.