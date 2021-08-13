На Буковине из-за коронавируса растет количество госпитализаций детей

В больницах детей, находящихся в тяжелом состоянии, сейчас нет.

В Черновицкой области растет количество детей, которых госпитализируют с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19.

Об этом со ссылкой на заместителя главврача "Черновицкой областной детской больницы" Оксану Знак пишет "АСС".

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"Сейчас в нашем заведении лечится 10 детей, которых мы связываем с COVID-19. У восьми из них коронавирус подтвержден, еще двое — с подозрением. С 10 госпитализированных детей, пятеро — это дети до года", — рассказала Оксана Знак.

По ее словам, у детей в большей степени наблюдается пневмония, у нескольких пациентов — симптомы ОРВИ. Никого в тяжелом состоянии нет.

Напомним, что в Тернопольской области продолжают выявлять штамм "Дельта" у больных на коронавирус. Новый штамм обнаружили у 9-месячного ребенка.

В то же время, в Украине, по состоянию на утро 13 августа, зафиксированы 1263 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 44 человека, еще 1007 выздоровели.

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