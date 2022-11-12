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Можно ли вакцинироваться против COVID-19 во время грудного вскармливания: простые советы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
16
Время на прочтение
2 мин
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Можно ли вакцинироваться против COVID-19 во время грудного вскармливания: простые советы

Фото: Pexels

Вакцинация – единственный способ спасти себя от тяжелого течения или смерти от COVID19.

Если вы кормите грудью, позаботьтесь о защите своего здоровья и здоровья малыша.

Об этом пишет UNICEF Ukraine.

Вакцины не попадают в грудное молоко, но туда поступают антитела, защищающие ребенка от болезней. Вакцинация не влияет на качество и количество молока.

Если вы кормите грудью и были привиты более 5 месяцев назад, вам следует получить бустерную дозу. Если вы уже имеете первый бустер, то не забудьте продлить защиту и через не менее 4 месяцев сделайте вторую бустерную прививку.

Для прививки кормящих грудью можно использовать любые вакцины от навоза, разрешенные в Украине. Вакцинация от коведа не является причиной прекращать грудное вскармливание! После вакцинации продолжайте кормить малыша.

Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Дата публикации
Просмотры
16
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