Можно ли вакцинироваться от COVID-19 беременным и кормящим матерям: объяснение Минздрава

Можно ли вакцинироваться от COVID-19 беременным и кормящим матерям: объяснение Минздрава

Минздрав подробно ответил на все вопросы по поводу вакцинации, которые волнуют беременных и кормящих грудью.

В Министерстве здравоохранения рассказали украинцам, что грудное вскармливание не является противопоказанием к вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Миф о частях "живого" вируса

Ни одна из вакцин от коронавируса не содержит частиц "живого" вируса, поэтому они не представляют угрозы матери и младенцу.

Что говорят в мире?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует кормящим грудью женщинам прививаться против коронавируса. Эти рекомендации поддерживают регуляторы в области здравоохранения США, Великобритании, Германии и других стран.

В Украине Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) уверяет, что женщины, которые кормят детей грудным молоком, могут быть вакцинированы против COVID-19 без оговорок, если иное не указано в инструкции к вакцине.

Чем вакцинировать беременных?

Для прививки можно использовать вакцину Comirnaty производства Pfizer-BioNTech или AstraZeneca. Согласно действующей инструкции по вакцине CoronaVac от Sinovac Biotech, грудное вскармливание является противопоказанием для применения этой вакцины.

Грудное вскармливание после прививки

Прекращать кормить младенца грудным молоком из-за прививки не нужно. Вакцины не могут попасть в грудное молоко. Вместо этого туда попадают антитела, которые потенциально могут защитить ребенка от болезни. Об этом свидетельствуют данные последних исследований. Впрочем, этих данных пока недостаточно, чтобы определить, какую именно защиту могут обеспечить ребенку эти антитела.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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