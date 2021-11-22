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Можно ли инфицироваться коронавирусом через глаза: ответ исследователя

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Можно ли инфицироваться коронавирусом через глаза: ответ исследователя

pixabay.com

Человек может подхватить коронавирус, если он с большими каплями попадет ему в глаза, говорит специалист.

Риск заражения коронавирусом через глаза существует. Но инфицироваться таким путем можно в случае попадания в глаза больших капель с коронавирусной инфекцией.

Об этом рассказал в интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger известный исследователь рисков заражения вирусами Михаэль Ридикер.

"Этот путь передачи играет роль преимущественно для больших капель. Для мелких аэрозолей гораздо более важен путь через легкие, поскольку они имеют огромную площадь поверхности", — сказал Михаэль Ридикер.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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