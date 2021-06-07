Может привести к параличу: ученые предупредили о еще одном тяжелом последствии COVID-19

Симптомы синдрома Гийена-Барре обнаружили в участников исследования, которые переболели COVID-19 в легкой и тяжелой формах.

Коронавирус может привести к развитию синдрома Гийена-Барре, который проявляется в нарушении чувствительности и вегетативных расстройствах, но иногда вызывает даже полный паралич, и других аутоиммунных заболеваний.

Соответствующих выводам пришла группа ученых из Бирмингемского университета, пишут издания EurekAlert и Clinical & Experimental Immunology.

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В участников исследования, которые переболели коронавирусом в тяжелой и легкой формах, обнаружили онемение ступней и кистей рук, мышечную слабость и головную боль, проблемы с координацией. Профессор Бирмингемского университета Бирмингема Алекс Рихтер уточнил, что выработанные антитела после COVID-19 схожи с теми, которые вызывают аутоиммунные болезни сердца, мышц и кожи.

"Ранние данные (исследований. — Ред.) показывают, что инфекция SARS-CoV-2 может приводить к долгосрочным аутоиммунных осложнений, и есть данные, что среди последствий инфекции SARS-CoV-2 ряд аутоиммунных заболеваний, среди которых синдром Гийена-Барре", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что синдром Гийена-Барре — это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Это состояние сопровождается мышечной слабостью и повышением содержания белка в спинномозговой жидкости, могут быть нарушены температурные и тактильные ощущения. Синдром может поражать людей в любом возрасте, но чаще всего он встречается у взрослых людей и у мужчин. В тяжелых случаях возможны параличи дыхательных и краниальных мышц.

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Точные причины синдрома Гийена-Барре до сих пор остаются недостаточно выясненными. Часто он развивается после острой инфекционной болезни. По данным ВОЗ, большинство людей полностью выздоравливают даже в самых тяжелых случаях синдрома Гийена-Барре. Тяжелые случаи наблюдаются редко.

Напомним, ученые из Бразилии считают, что повышают риск заражения тяжелой формой COVID-19 и смерти от последствий заболевания нейродегенеративные расстройства, которые вызывают деменцию. Для людей, страдающих Альцгеймером, риски тяжелого коронавируса в три раза выше, а если они в пожилом возрасте (от 80 лет), в шесть раз.

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