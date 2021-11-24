Может ли COVID-19 притуплять чувство боли: ответ ученых

Может ли COVID-19 притуплять чувство боли: ответ ученых

Коронавирусная инфекция может притупить боль и устранить ее проявление.

Пациенты с COVID-19 могут не ощущать боль из-за нарушения работы головного мозга или нервной системы, вызывающей болезнь.

Об этом заявили врачи из Женевской университетской больницы, пишет MedicalXpress.

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Ученые заметили, что пациенты с болью испытывали значительное облегчение или даже полное исчезновение восприятия боли во время острой фазы коронавирусной инфекции.

После госпитализации с COVID-19 все пациенты наблюдали уменьшение или исчезновение боли вскоре после инфицирования. После выздоровления от COVID-19 один из пациентов снова стал испытывать привычную боль.

Ученые также отметили отсутствие одышки у значительной части пациентов с тяжелым течением COVID-19, несмотря на низкий уровень кислорода.

Ученые предполагают, что и боль, и одышка являются субъективными переживаниями, в которых немаловажную роль играет такая часть головного мозга, как островковая кора.

Островковая кора является частью коры головного мозга, которая скрыта глубоко в ее складках. Она отвечает за осознание внутренних восприятий, что является важным элементом для появления боли и одышки.

Нарушение функции этой зоны из-за прямого влияния коронавируса или вследствие цитокинового шторма, характерного для тяжелой формы COVID-19, может быть ответственным за притупленное восприятие боли или даже отсутствие.

Эксперты подчеркнули, что для подтверждения гипотез необходимы дальнейшие исследования.

Ранее специалисты выяснили, что риск заражения коронавирусом через глаза существует. Но инфицироваться таким путем можно в случае попадания в глаза больших капель с коронавирусной инфекцией.

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