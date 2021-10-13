МОН рекомендует досрочно приостановить обучение в школах

Учитывая ухудшение ситуации с COVID-19 в учебных заведениях, предлагают объявить осенние каникулы на неделю раньше.

Министерство образования и науки Украины обратилось к местным органам власти с рекомендацией принять неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и работников школ — в частности, объявить досрочные осенние каникулы.

Об этом сообщил в среду, 13 октября, министр образования и науки Сергей Шкарлет

Согласно рекомендации МОН, в общеобразовательных учреждениях осенние каникулы могут начаться с понедельника, 18 октября. Однако дату начала каникул школы вправе определить самостоятельно.

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"Действующим законодательством предусмотрено, что структура и продолжительность учебного года и отдыха между ними, определяются исключительно решением педагогического совета учебного заведения. Поэтому, обращаясь к педсоветам, прошу ответственно отнестись к рекомендациям Минобразования", — подчеркнул Шкарлет.

Напомним, в Ивано-Франковске и в некоторых других городах уже принято решение о том, что школьники пойдут на осенние каникулы на неделю раньше.

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