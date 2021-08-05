Moderna заявила об эффективности своей вакцины на 93% даже через полгода после прививки

Moderna заявила об эффективности своей вакцины на 93% даже через полгода после прививки

Генеральный директор Moderna заявил о необходимости бустерной третьей дозы, поскольку уровень антител со временем может снизиться.

Американская фармкомпания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна на 93% даже через полгода после введения второй дозы.

Об этом сообщает Reuters.

Общая эффективность препарата — 94%, о чем сообщалось в первичном клиническом исследовании.

Также читайте Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины: сколько стоит одна доза

"Наша вакцина демонстрирует устойчивую эффективность 93% в течение шести месяцев, но мы понимаем, что вариант Delta представляет собой серьезную новую угрозу, поэтому мы должны сохранять бдительность", — сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

По его словам, перед зимним сезоном потребуется бустерная третья доза, поскольку уровень антител может снизиться.

Между тем в Pfizer/BioNTech заявили, что эффективность их вакцины уменьшается примерно на 6% каждые два месяца, снижаясь примерно до 84% через полгода после второй прививки.

Ранее ВОЗ призвала временно отказаться от бустерных прививок против COVID-19.

"Moderna" заявила о 100% эффективности вакцины против тяжелого течения коронавируса Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку