Moderna заявила об эффективности своей вакцины на 93% даже через полгода после прививки

Генеральный директор Moderna заявил о необходимости бустерной третьей дозы, поскольку уровень антител со временем может снизиться.
Американская фармкомпания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна на 93% даже через полгода после введения второй дозы.
Об этом сообщает Reuters.
Общая эффективность препарата — 94%, о чем сообщалось в первичном клиническом исследовании.
"Наша вакцина демонстрирует устойчивую эффективность 93% в течение шести месяцев, но мы понимаем, что вариант Delta представляет собой серьезную новую угрозу, поэтому мы должны сохранять бдительность", — сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансель.
По его словам, перед зимним сезоном потребуется бустерная третья доза, поскольку уровень антител может снизиться.
Между тем в Pfizer/BioNTech заявили, что эффективность их вакцины уменьшается примерно на 6% каждые два месяца, снижаясь примерно до 84% через полгода после второй прививки.
Ранее ВОЗ призвала временно отказаться от бустерных прививок против COVID-19.