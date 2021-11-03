Митинг антивакцинаторов в Киеве: инфекционист не смогла добраться до ковидных больных

Митинг антивакцинаторов в Киеве: инфекционист не смогла добраться до ковидных больных

По ее мнению, происходящее под правительственными зданиями — сюр.

В Киеве из-за митинга антивакцинаторов, приравнивающих массовую иммунизацию населения к фашизму, на работу не смогла добраться инфекционист Станислава Гапонова.

Об этом она написала на своей странице в соцсети.

“Это не просто дно. Это что то невероятное. Сначала не поверила своим глазам. Присмотрелась — таки-да. Сотни молодых, трудоспособных людей вышли утром рабочего дня на митинг против вакцинации. Это сюр. Я, инфекционист, не могу доехать на свой прием, где я буду лечить людей от ковида, а некоторых отправлять в стационар, потому, что мне перекрыли дорогу антивакцинаторы”, — написала женщина.

Она также добавила, что ее отец, которому 80 лет, хочет сделать третью дозу вакцины. В то время как 30-летние украинцы, митингуют под стенами правительственных зданий, выступают против иммунизации населения, которая может побороть коронавирусную болезнь.

Напомним, что в Киеве антивакцинаторы отличились странной затеей: они развернули автомобиль с бочкой.

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