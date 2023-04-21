Миру грозит новый штамм COVID-19: что известно об "Арктурусе"

Новый подвариант COVID-19 распространяется по миру и, по оценкам специалистов, может стать следующим доминирующим штаммом.

Об этом пишет USNews.

Ученые обнаружили очередной вариант коронавируса. "Арктурус" в 1,2 раза заразнее, чем близкий штамм "Кракен". Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отслеживает XBB.1.16, впервые обнаруженный в конце января 2023 года. Официальные лица говорят, что у него есть некоторые мутации, вызывающие беспокойство.

Дэвид Дауди, эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса Блумберга, говорит об этом так: "То, что у нас появился новый вариант, не означает, что мы должны бить тревогу".

Он отмечает, что "Арктурус" стал доминирующим штаммом в США еще в феврале, когда количество случаев заболевания пошло на убыль — и с тех пор оно продолжает снижаться.

Что известно о XBB.1.16:

Это близкий родственник штамма XBB.1.5, который доминирует в США, но он, вероятно, более заразен благодаря дополнительным мутациям. Всемирная организация здравоохранения недавно предупредила, что он может привести к росту инфекций.

Один момент, за которым следует следить, это потенциальная связь между XBB.1.16 и конъюнктивитом у детей и подростков. Хотя сообщений о такой связи становится все больше, стоит отметить, что розовый глаз ассоциируется с COVID-19, по крайней мере, с 2020 года. Представители ВОЗ пока не видят серьезных изменений в симптомах COVID-19 для варианта Arcturus.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения полагают, что смогут объявить об окончании пандемии коронавируса COVID-19 уже к концу 2023 года.

Пандемия коронавируса могла начаться из-за продажи на рынке китайского города Ухань зараженных COVID-19 енотовидных собак. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав генетические данные, собранные на рынке живых продуктов.

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