Минздрав установил лимиты количества прививок: каждая область получит индивидуальное задание

В областях, попавших в "красную" зону, количество прививок увеличилось вдвое.

Минздрав установил целевые показатели по количеству вакцинированных от COVID-19 — 1,5 млн прививок по всей Украине в неделю. Каждая область получила индивидуальные задания в соответствии со своими возможностями.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Каждая область соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которую вполне может выполнить. Все поставленные цели реальны, и уже утверждены", — отметил министр здравоохранения, Виктор Ляшко.

По его словам, отдельные регионы, например Полтавская и Херсонская, уже доказали способность достичь поставленных уровней охвата вакцинацией.

Самый высокий суточный рекорд, который был установлен в последнее время, составляет 193 тыс. прививок.

После того, как Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области попали в "красную" зону, они вышли в лидеры вакцинаций первой дозой в сутки. Количество прививок там выросла вдвое.

Вакцинация или реанимация: фоторепортаж с COVID-стационара, реанимации и пациентами, которым привозят кислород (30 фото)

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку