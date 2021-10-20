Минздрав установил лимиты количества прививок: каждая область получит индивидуальное задание

В областях, попавших в "красную" зону, количество прививок увеличилось вдвое.
Минздрав установил целевые показатели по количеству вакцинированных от COVID-19 — 1,5 млн прививок по всей Украине в неделю. Каждая область получила индивидуальные задания в соответствии со своими возможностями.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Каждая область соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которую вполне может выполнить. Все поставленные цели реальны, и уже утверждены", — отметил министр здравоохранения, Виктор Ляшко.
По его словам, отдельные регионы, например Полтавская и Херсонская, уже доказали способность достичь поставленных уровней охвата вакцинацией.
Самый высокий суточный рекорд, который был установлен в последнее время, составляет 193 тыс. прививок.
После того, как Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области попали в "красную" зону, они вышли в лидеры вакцинаций первой дозой в сутки. Количество прививок там выросла вдвое.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним: