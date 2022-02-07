Минздрав сократил срок лечения COVID-19: когда можно выходить из самоизоляции

Минздрав сократил срок лечения COVID-19: когда можно выходить из самоизоляции

Если человек получил отрицательный ПЦР-тест и не имеет симптомов заболевания, то самоизоляцию можно завершать.

Министерство здравоохранения внесло изменения, согласно которым была сокращена продолжительность лечения от коронавируса и период самоизоляции.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Ранее пациент должен был находиться на лечении 10 дней от даты появления симптомов или от даты взятия материала на тестирование. Повторное тестирование на COVID-19 также могло проводиться не ранее 10 дней с момента появления симптомов или первого положительного теста.

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Теперь повторное тестирование на наличие в организме COVID-19 можно проводить уже через 5 дней со дня появления симптомов или получения положительного результата тестирования методом ПЦР. В Минздраве отмечают, что речь идет именно о тестировании методом ПЦР.

Если человек получил отрицательный ПЦР-тест и не имеет симптомов заболевания, то самоизоляцию можно завершать.

Кроме того, досрочно завершить самоизоляцию можно при отсутствии симптомов заболевания через 5 дней от даты их появления или от даты получения положительного результата ПЦР-тестирования.

Следует отметить, что Минздрав также изменил требования к повторному проведению тестирования. Следовательно, теперь подтвержденным считается случай COVID-19 без наличия симптомов, но подтвержденный экспресс тестом на антиген, при этом основным условием является предварительный контакт с подтвержденным случаем COVID-19.

Ранее экспресс-тест подтверждал заболеваемость только в том случае, когда у лица имелись симптомы COVID-19. Для бессимптомных больных необходимо было подтверждение ПЦР-методом.

Также теперь Минздрав будет иначе отслеживать случаи контактов с COVID-больными. Так, в красной зоне теперь будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания. Такими контактами считаются члены семьи инфицированного, уязвимые контактные лица по состоянию здоровья, а также лица, находящиеся в закрытых помещениях с высокой степенью риска, таких как больницы и учреждения длительного ухода.

В то же время те, кто получил полный курс прививки и бустер, можно считать контактами низкого риска.

Напомним, в Украине по состоянию на 7 февраля из-за ситуации с COVID-19 две области находятся в "красной" зоне, еще 18 областей и город Киев — в "оранжевой" зоне, четыре — в "желтой".

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