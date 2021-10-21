Минздрав разрабатывает спецсправки для людей, которые имеют противопоказания к вакцинации от Covid-19

Минздрав разрабатывает спецсправки для людей, которые имеют противопоказания к вакцинации от Covid-19

Министрество имеет в планах объединить все имеющиеся медицинские противопоказания по вакцинации в один документ.

Заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что Минздрав разрабатывает специальную справку для людей, которым нельзя прививаться от коронавируса.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Рада" сегодня, 21 октября.

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По его словам, Министрество имеет в планах объединить все имеющиеся медицинские противопоказания по вакцинации в один документ.

"Сейчас часть из них содержится в приказах ведомства, часть — в инструкции к использованию вакцины. На сегодняшний день они сводятся в один документ, на этой неделе он будет обнародован", — отметил Кузин.

Игорь Кузин отметил, что также разработают отдельную форму справки, в которой будет содержаться информация о наличии медицинских противопоказаний.

"Это для того, чтобы те люди, которые имеют медицинские состояния, при которых они не могут вакцинироваться, имели возможность получить такое заключение, чтобы они смогли пользоваться услугами по перевозке согласно новым карантинными ограничениями", — пояснил он.

Когда такой спецдовидку смогут получить украинцы, Кузин не уточнил.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 2019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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