Минздрав позволил вводить третью дозу вакцины от COVID-19: кто ее сможет получить

Минздрав позволил вводить третью дозу вакцины от COVID-19: кто ее сможет получить

Бустерная вакцинация рекомендуется для тех, кто имеет медицинские показания для нее в связи с тяжелыми заболеваниями.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ, которым разрешается введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса.

Как сообщили на официальном сайте Минздрава, бустерная доза будет разрешена только определенным группам людей.

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"Мы рекомендуем вводить дополнительную дозу для тех, кто имеет медицинские показания для нее в связи с тяжелыми заболеваниями, ведь их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту. После введения дополнительной дозы эти люди будут более защищены от коронавирусной болезни”, — цитируют в сообщении министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Согласно рекомендациям национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, бустерную дозу теперь смогут получить люди:

с ВИЧ-инфекцией;

с онкологией;

после трансплантации органов;

проходящие иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию и лицам с рядом других иммунодефицитных состояний.

Кроме этого, разрешение на бустерную вакцинацию будет предоставляться людям, которые планируют выезд за границу, где требуют третью дозу, а также людям старше 60 лет, которые привились вакциной CoronaVac.

Напомним, Украина выполнила целевой ориентир по вакцинации против коронавируса, установленный Всемирной организацией здравоохранения, привив 40% граждан в 2021 году.

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