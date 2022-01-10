Минздрав отнес Херсон к "оранжевой" зоне: в горсовете в распространении "лжи" обвиняют СМИ

Минздрав отнес Херсон к "оранжевой" зоне: в горсовете в распространении "лжи" обвиняют СМИ

По словам и. заместителя городского головы Херсона, в Минздраве выясняют этот вопрос.

Показатели Херсонской области, по данным Минздрава, вторые сутки соответствуют "оранжевой" зоне карантина. В Херсонском городском совете это называют "ошибкой".

Такое заявление сделал и. о. заместителя Херсонского городского головы Роман Головня. Видео было опубликовано на странице горсовета 10 января.

Чиновник записал видеообращение к горожанам и журналистам, которые, по его мнению, распространяют информацию, не соответствующую действительности. "Сегодня и вчера (10 и 9 января – ред.) в сети распространялась информация, что Херсон и Херсонская область перешли в оранжевую зону эпидемической опасности. Такая информация не соответствует действительности", – сказал Головня.

Он уверяет, что Херсон и Херсонская область по фиксированным показателям находятся на грани "желтого" и "зеленого" уровней эпидопасности. Он подчеркнул, что ни один "показатель не говорит о том, что Херсонскую область следует перевести в оранжевую зону эпидопасности".

Также Головня добавил, что в области и в Минздраве выясняют, почему на сайте министерства указана такая информация.

Напомним, 9 января Министерство здравоохранения якобы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом перевело Херсон и область в "оранжевую" зону карантина. За сутки, как свидетельствуют данные ведомства, ситуация не изменилась, и город и область остались в "оранжевой" зоне. По опубликованной информации Минздрава, в Херсонской области превышена динамика уровня госпитализаций – 60% при норме 50%.

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