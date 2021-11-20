Минздрав обновил карантинные зоны: "желтые" всего три области, "красные" — 19 регионов

Три области "оранжевые".
По состоянию на субботу, 20 ноября, 19 регионов Украины находятся в "красной" зоне карантина.
Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.
Строгие ограничения действуют в Киеве и в 18 областях. На "красном" уровне находятся:
- Херсонская область
- Одесская область
- Запорожская область
- Донецкая область
- Днепропетровская область
- Сумская область
- Николаевская область
- Ровенская область
- Житомирская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Хмельницкая область
- Черниговская область
- Львовская область
- Волынская область
- Черкасская область
- Винницкая область
В "оранжевой" зоне остается три области: Закарпатская, Полтавская и Харьковская.
Наименее суровые ограничения в трех "желтых" областях: Тернопольской, Кировоградской и на Буковине.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы, 20 ноября, зафиксировано 18 250 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 664 человека, еще 21 979 пациентов поправилось. За сутки вакцинировано более 311,3 тыс. украинцев.
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