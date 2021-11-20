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Минздрав обновил карантинные зоны: "желтые" всего три области, "красные" — 19 регионов

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Минздрав обновил карантинные зоны: "желтые" всего три области, "красные" — 19 регионов

Associated Press

Три области "оранжевые".

По состоянию на субботу, 20 ноября, 19 регионов Украины находятся в "красной" зоне карантина.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.

Строгие ограничения действуют в Киеве и в 18 областях. На "красном" уровне находятся:

  • Херсонская область
  • Одесская область
  • Запорожская область
  • Донецкая область
  • Днепропетровская область
  • Сумская область
  • Николаевская область
  • Ровенская область
  • Житомирская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Хмельницкая область
  • Черниговская область
  • Львовская область
  • Волынская область
  • Черкасская область
  • Винницкая область

В "оранжевой" зоне остается три области: Закарпатская, Полтавская и Харьковская.

Наименее суровые ограничения в трех "желтых" областях: Тернопольской, Кировоградской и на Буковине.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы, 20 ноября, зафиксировано 18 250 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 664 человека, еще 21 979 пациентов поправилось. За сутки вакцинировано более 311,3 тыс. украинцев.

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