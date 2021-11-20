Минздрав обновил карантинные зоны: "желтые" всего три области, "красные" — 19 регионов

Минздрав обновил карантинные зоны: "желтые" всего три области, "красные" — 19 регионов

Три области "оранжевые".

По состоянию на субботу, 20 ноября, 19 регионов Украины находятся в "красной" зоне карантина.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.

Строгие ограничения действуют в Киеве и в 18 областях. На "красном" уровне находятся:

Херсонская область

Одесская область

Запорожская область

Донецкая область

Днепропетровская область

Сумская область

Николаевская область

Ровенская область

Житомирская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Хмельницкая область

Черниговская область

Львовская область

Волынская область

Черкасская область

Винницкая область

В "оранжевой" зоне остается три области: Закарпатская, Полтавская и Харьковская.

Наименее суровые ограничения в трех "желтых" областях: Тернопольской, Кировоградской и на Буковине.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы, 20 ноября, зафиксировано 18 250 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 664 человека, еще 21 979 пациентов поправилось. За сутки вакцинировано более 311,3 тыс. украинцев.

Читайте также:

Можно ли отказаться от COVID-прививки, если есть антитела: ответ Минздрава

Прошли пик COVID: в Минздраве заявляют о положительной динамике, но боятся внезапной повторной волны

Ляшко рассказал, когда в Украине начнут делать третью COVID-прививку