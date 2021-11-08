Минздрав обновил карантинные зоны: "желтые" всего три области, "красные" — 17 регионов

Пять областей "оранжевые".
На утро понедельника, 8 ноября, в Украине 17 регионов находятся в "красной" зоне карантина.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
Строгие ограничения действуют в 16 областях и столице. Список "красных" регионов:
- г. Киев
- Херсонская;
- Одесская;
- Запорожская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Сумская;
- Николаевская;
- Ровенская;
- Житомирская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Луганская;
- Хмельницкая;
- Черниговская;
- Львовская;
- Волынская области.
На "жестком" уровне эпидемиологической опасности три области: Закарпатская, Тернопольская и Кировоградская.
Ограничения "оранжевой" зоны действуют в пяти регионах: Винницкой, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областях.
К слову, за прошедшие сутки 7 ноября наибольший уровень заболеваемости на 100 тыс. населения зафиксирован в Сумской (1301 случай), Херсонской (1155) и на Хмельницкой областях (1063). Наименьший показатель в "желтой" Кировоградской области – 211 случаев.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 8 ноября зафиксировано 13 068 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерли 473 человека, 8 200 пациентов выздоровели. Кроме того, было госпитализировано 3532 человека, а 85083 человека вакцинировано против COVID-19. 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.