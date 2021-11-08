Минздрав обновил карантинные зоны: "желтые" всего три области, "красные" — 17 регионов

Минздрав обновил карантинные зоны: "желтые" всего три области, "красные" — 17 регионов

Пять областей "оранжевые".

На утро понедельника, 8 ноября, в Украине 17 регионов находятся в "красной" зоне карантина.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

Строгие ограничения действуют в 16 областях и столице. Список "красных" регионов:

г. Киев Херсонская; Одесская; Запорожская; Донецкая; Днепропетровская; Сумская; Николаевская; Ровенская; Житомирская; Ивано-Франковская; Киевская; Луганская; Хмельницкая; Черниговская; Львовская; Волынская области.

На "жестком" уровне эпидемиологической опасности три области: Закарпатская, Тернопольская и Кировоградская.

Ограничения "оранжевой" зоны действуют в пяти регионах: Винницкой, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областях.

К слову, за прошедшие сутки 7 ноября наибольший уровень заболеваемости на 100 тыс. населения зафиксирован в Сумской (1301 случай), Херсонской (1155) и на Хмельницкой областях (1063). Наименьший показатель в "желтой" Кировоградской области – 211 случаев.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 8 ноября зафиксировано 13 068 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерли 473 человека, 8 200 пациентов выздоровели. Кроме того, было госпитализировано 3532 человека, а 85083 человека вакцинировано против COVID-19. 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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