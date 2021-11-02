Минздрав обновил карантинные зоны в Украине: где худшая ситуация с COVID-19

Минздрав обновил карантинные зоны в Украине: где худшая ситуация с COVID-19

Семь областей сейчас "оранжевые".

В Украине из-за распространения коронавируса по состоянию на 2 ноября две области соответствуют "желтой" зоне, в одной из них ухудшается показатель загруженности коек с кислородом.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, сейчас 15 областей и Киев и соответствуют "красной" зоне эпидемической опасности. Согласно статистике, в связи с повышенным коэффициентом выявления случаев инфицирования, высоким уровнем госпитализаций и загруженностью кроватей с кислородом в "красную" зону карантина относятся: г. Киев, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская области.

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В "оранжевой" зоне оказались Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области. "Желтыми" только две области: Закарпатская и Кировоградская. Но на Закарпатье показатель загруженности коек с кислородом составляет 56,6%, то есть приближается к максимуму 65%.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщалось, в трех регионах, которые первыми попали в "красную" зону, ситуация с COVID-показателями начинает улучшаться.

Напомним, 1 ноября Киев перешел в "красную" зону и ужесточает ограничения. Что запрещено с 1 ноября, читайте здесь.

Также стало известно, как долго может продлиться усиленный карантин в Киеве.

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