Минздрав обновил график вакцинации от COVID для каждого региона Украины

Больше всего за сутки было сделано 193 тыс. прививок.

Министерство здравоохранения установил уровень выполнения целевых показателей COVID-вакцинации в каждой области по поручению властей.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Отмечается, что в течение недели в Украине могут делать до 1,5 млн прививок.

Также читайте В Минздраве объяснили, какие вакцины от коронавируса можно комбинировать

Поручение подписал глава Минздрава Виктор Ляшко и направил его к исполнению.

"Каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое вполне может выполнить. Все поставленные цели реальные, утверждены и отдельные регионы, например Полтавская и Херсонская, уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинациее", — подчеркнул министр.

К слову, Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области вышли в лидеры прививок первой дозой в сутки. Количество прививок увеличилось вдвое. Следует заметить, что самый высокий суточный рекорд, который был установлен в последнее время, составляет 193 тыс. прививок.

Как сообщалось, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендовать Минздраву использования бустерной — третьей дозы вакцины против COVID. Ревакцинальну дозу рекомендовать только для наиболее уязвимых групп населения: медиков и социальные работников, контактирующих с группами риска, в частности, пожилым людьми.

Читайте также:

Основания есть: стало известно, могут в Киеве в ближайшее время ввести локдаун

Украина перестает быть "безопасной": Евросоюз может закрыть границы из-за вспышки коронавируса

из-за вспышки коронавируса Стоит ли делать прививку от гриппа и COVID-19 в этом сезоне: ответ инфекционисткы

Новости Украины: кому будут рекомендовать третью дозу вакцины от COVID-19

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку