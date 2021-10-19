Категория
Коронавирус
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Минздрав обновил график вакцинации от COVID для каждого региона Украины

Минздрав обновил график вакцинации от COVID для каждого региона Украины

Associated Press

Больше всего за сутки было сделано 193 тыс. прививок.

Министерство здравоохранения установил уровень выполнения целевых показателей COVID-вакцинации в каждой области по поручению властей.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Отмечается, что в течение недели в Украине могут делать до 1,5 млн прививок.

Поручение подписал глава Минздрава Виктор Ляшко и направил его к исполнению.

"Каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое вполне может выполнить. Все поставленные цели реальные, утверждены и отдельные регионы, например Полтавская и Херсонская, уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинациее", — подчеркнул министр.

К слову, Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области вышли в лидеры прививок первой дозой в сутки. Количество прививок увеличилось вдвое. Следует заметить, что самый высокий суточный рекорд, который был установлен в последнее время, составляет 193 тыс. прививок.

Как сообщалось, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендовать Минздраву использования бустерной — третьей дозы вакцины против COVID. Ревакцинальну дозу рекомендовать только для наиболее уязвимых групп населения: медиков и социальные работников, контактирующих с группами риска, в частности, пожилым людьми.

Читайте также:

  • Основания есть: стало известно, могут в Киеве в ближайшее время ввести локдаун
  • Украина перестает быть "безопасной": Евросоюз может закрыть границы из-за вспышки коронавируса
  • Стоит ли делать прививку от гриппа и COVID-19 в этом сезоне: ответ инфекционисткы

Новости Украины: кому будут рекомендовать третью дозу вакцины от COVID-19

Новости Украины: кому будут рекомендовать третью дозу вакцины от COVID-19

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Следующая публикация