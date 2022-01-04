Минздрав изменил смешанные схемы вакцинации от COVID-19: как отныне их можно комбинировать

Минздрав изменил смешанные схемы вакцинации от COVID-19: как отныне их можно комбинировать

Интервал между вводами для всех схем – 28 дней.

В Украине изменили схемы использования разных вакцин для основного курса прививок от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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"Такие рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) от 23.12.2021 были приняты приказом Министерства здравоохранения Украины №2976 от 31 декабря 2021 года", — отметили в ведомстве.

Согласно этому решению, возможны следующие схемы использования различных вакцин:

Первая доза инактивированной вакцины (CoronaVac/Sinovac) + вторая векторная (AstraZeneca) или мРНК (Pfizer, Moderna)

Первая доза векторной вакцины (AstraZeneca) + вторая вакцина мРНК (Pfizer, Moderna)

Первая доза вакцины мРНК (Pfizer, Moderna) + вторая доза векторной вакцины (AstraZeneca)

В Украине изменили схемы вакцинации от коронавируса/МОЗ / Министерство здравоохранения Украины

В министрстве добавляют, интервал между вводами для всех схем – 28 дней.

Также, как отмечают в Минздраве, рекомендуется женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac/Sinovac, а затем забеременели использовать для второй дозы вакцину на другой платформе. В частности, идет о том, что следует отдавать предпочтение мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ, которым разрешил прививаться бустерной дозой людям от 60 лет. Обновленные схемы можно применять для дополнительной или бустерной дозы.

Стоит отметить, что в Украине открыта запись на бустерную дозу вакцины против коронавируса. Чтобы записаться на бустерную дозу вакцины против коронавируса, следует перейти по ссылке и выбрать место, дату и время прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.