Министр обороны Резников повторно заболел коронавирусом

Глава оборонного ведомства находится на самоизоляции, но в “рабочем режиме”.

Министр обороны Украины Алексей Резников во второй раз с начала пандемии COVID-19 получил положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Об этом он сообщил вечером во вторник, 8 февраля, на своей странице в Facebook.

По его словам, он пополнил статистику украинцев, у которых в этот день обнаружили заболевание COVID-19. “По состоянию на утро 8 февраля в Киеве зафиксировано 2 862 новых случая коронавируса в сутки. Я попал сюда тоже”, – написал министр.

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Резников заметил, что находится на самоизоляции, но "в рабочем режиме". "Собственно, за два года пандемии и карантинов и благодаря всем современным средствам связи рабочий режим непрерывный 24/7", — написал Алексей Резников.

Кроме того, он отметил, что новый штамм благодаря своевременной вакцинации не так тяжело переносится, как во время первой волны.

Впервые Алексей Резников заболел COVID-19 в ноябре 2020 года. Тогда болезнь тоже проходила без осложнений.

Свой пост в соцсети министр обороны сопроводил фотографией своей домашней кошки в медицинской маске. "Рыся не болеет, но масковый режим соблюдает!" – пошутил министр.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, получивший 3 февраля положительный тест на коронавирус, всего за четыре дня поправился от COVID-19.

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