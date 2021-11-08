Минэкономики планирует поддерживать бизнес в "красных" зонах — законопроект уже готовят

Уже в ближайшее время проект закона будет представлен в Верховную Раду.
Министерство экономики готовит законопроект о поддержке бизнеса в областях, входящих в "красную" зону.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
В ходе селекторного совещания 8 ноября под председательством Президента Украины Владимира Зеленского участники собрания обсудили ситуацию с распространением коронавируса в Украине, темпы вакцинации, обеспечение больниц кислородом и поддержку бизнеса в условиях "красного" уровня эпидемической опасности.
Таким образом, президент подчеркнул необходимость поддерживать бизнес, который продолжает работать в "красных" зонах.
"Министерство экономики Украины готовит соответствующий законопроект, и в ближайшее время он будет подан в Верховную Раду", — говорится в сообщении.
Напомним, 8 ноября Минздрав обновил карантинные зоны. Отныне в "желтый" список входят всего три области, а "красными" теперь есть 17 регионов.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.