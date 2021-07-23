Международное свидетельство о COVID-вакцинации: Минздрав напомнил украинцам, как получить документ

Документ в бумажной форме можно получить у семейного врача.

Все привитые двумя дозами вакцины против коронавируса, которые доступны в Украине, могут получить Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 у своего семейного врача.

Об этом напоминает Министерство здравоохранения в Facebook.

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Врач должен распечатать бланк международного свидетельства на обычной бумаге формата А4. Свидетельство надо заполнить на английском и украинском языках, в печатном формате или вручную. Бланк можно скачать по ссылке.

При оформлении свидетельства о вакцинации необходимо взять с собой загранпаспорт, поскольку туда нужно вносить номер именно этого документа, имя латиницей должно быть записано так же, как в паспорте.

Получив свидетельство следует убедиться, что на нем стоит официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача, советуют в Минздраве.

Отметим, Международное свидетельство о вакцинации и COVID-сертификат — это разные документы. Международное свидетельство о вакцинации действует в мире с 2015 года и касается не только прививки против COVID-19. Срок действия свидетельства — один год с возможностью продления. Он также является действительным при пересечении границы с теми странами, которые признали это свидетельство.

А вот COVID-сертификат — документ, только разрабатывают. Его тестируют уже в течение 3 недель, он будет доступен в электронном виде и привязан к базе. ТСН.ua расспросил о "COVID-сертификатах" у проектного менеджера в Министерстве цифровой трансформации Екатерины Черногоренко и в Министерстве здравоохранения Украины. Что такое COVID-сертификат по-украински и пустят ли с ним в Европу — читайте в материале ТСН.ua.

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