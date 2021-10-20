"Места есть на кладбище": Комаровский рассказал, что может произойти с непривитыми украинцами (видео)

По его словам, в больницах уже нет свободных коек.

Эта осень может стать последней для украинцев, которые пренебрегают вакцинацией от коронавируса. Так считает детский врач Евгений Комаровский.

Эмоциональное видео медик опубликовал на своей странице в социальной сети.

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"Красивая осень. Но для многих, похоже, это последняя осень в этом году и вообще в жизни. То, что больницы забиты — мягко сказано. Если кто-то из депутатов говорит, что места в больнице еще — он лжет. Места есть на кладбище. В реанимации 99% пациентов не привиты", — отметил Евгений Комаровский.

По его словам, у украинцев появилась новая проблема: те, кто уже купил фейковый сертификат вакцинации, теперь хотят сделать настоящую прививку, но уже поздно.

Медик призвал украинцев не вестись на антивакцинальную кампанию, а идти в центры и делать прививки от коронавирусной инфекции. В противном случае это может "плохо закончиться", добавил Комаровский.

Напомним, что во Львове от коронавируса умерла многодетная мать, которая была категорически против вакцинации.

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