Мэр Ивано-Франковска хочет устроить массовую вакцинацию людей от коронаввруса на стадионе

Мэр призвал организовать 20 медицинских бригад для нового пункта вакцинации.

В Ивано-Франковске развернут пункт вакцинации против коронавируса на стадионе "Рух". Соответствующее поручение дал мэр города Руслан Марцинкив.

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"Дал поручение на 2 этаже стадиона "Рух" сделать пункт прививки. Я хочу, чтобы в пятницу там была массовая вакцинация. И организовать надо нормально, чтобы люди могли сделать нормальную очередь, с дистанциями и всем необходимым. И до последнего желающего могли получить вакцину", — написал мэр на своей странице в Facebook.

Такое решение Марцинкив объясняет тем, что именно сейчас "появился огромный запрос людей на вакцинацию". Также мэр заявил, что горсовет готов заплатить каждому медику и призвал организовать 20 медицинских бригад для нового пункта вакцинации.

"Если нужно – привлечь 20 медицинских бригад. Чтобы люди не стояли в очередях целый день и не брали штурмом пункты прививок. Деньги медикам заплатим. Надо показать, что этот процесс может быть нормально организован", — отметил он.

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска во время оперативного совещания дал поручение выплатить премию в 100 тысяч гривен первой женщине в объединенной территориальной общине, которая забеременеет после вакцинации. Таким образом, Марцинков хотел развеять миф о том, что привитые от COVID-19 не могут забеременеть. Вскоре около ста женщин, забеременевших после вакцинации, потребовали от мэра обещанные 100 тысяч. В ответ Марцинкив заявил, что его обещание о 100 тыс. премии было лишь шуткой.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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