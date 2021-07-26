Медики рассматривают возможность третьей дозы вакцины от COVID-19: кому будут делать прививки

Медики рассматривают возможность третьей дозы вакцины от COVID-19: кому будут делать прививки

Третью дозу вакцины получают люди со сниженным иммунитетом.

Третьей дозой вакцины от COVID-19 могут прививать людей, у которых ослаблен иммунитет. В группе: пациенты после трансплантации и химиотерапии.

Об этом со ссылкой на главного специалиста по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи пишет агентство новостей Reuters.

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По его мнению, третья доза вакцины понадобится людям с пониженным иммунитетом. Поэтому в США рассматривают возможность ревакцинации группы риска.

Кого будут вакцинировать?

людей, которые прошли химиотерапию;

пациентов после трансплантации

людей с аутоиммунными заболеваниями, принимающих иммунодепрессанты.

В США также рассматривают вопрос о необходимости использования защитных масок вакцинированными людьми.

Напомним, что во время нового локдауна, который могут ввести из-за вспышки коронавируса, для вакцинированных от COVID-19 граждан могут ослаблять карантин. Соответствующую инициативу рассматривает МОЗ, но принимать решение будет Кабинет Министров.

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